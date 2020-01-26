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ПРОИСШЕСТВИЯ

В киевском Гидропарке произошла стрельба, два человека ранены

Полиция Киева открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в Гидропарке.

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Полиция: Между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт
Полиция: Между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в столичном Гидропарке в ночь на 26 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. В результате неизвестный достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших – 26-летнего жителя Винницкой области и иностранца – с травмами госпитализировали", – сказано в сообщении.

С места происшествия изъяли шесть стреляных гильз, их отправили на экспертизу.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – добавили  в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги: Киев, Украина, стрельба, полиция, пострадавшие, Гидропарк
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