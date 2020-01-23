Взрыв на праздновании Дня Независимости в Киеве. Подозреваемого арестовали

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог подозреваемому в организации взрывов в разных городах, который 18 месяцев скрывался от следствия. Об этом 23 января сообщил Офис генпрокурора Украины.
Одним из преступлений, в котором подозревается арестованный, был взрыв в центре Киева во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа 2017 года. Пострадало три человека,
Следствие считает взятого под стражу мужчину, чья фамилия не называется, причастным к серии других резонансных преступлений:
В октябре 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали возле украинско-венгерской границы террористическую группу, которая готовила подрыв венгерского памятника. По словам министра, эти лица были причастны к преступлениям, о которых сказано в сегодняшнем сообщении Офиса генпрокурора.
Членам группы, которую называют бандой "Торпеды", инкриминируют в общей сложности совершение 27 преступлений, сообщила Нацполиция в 2018 году.