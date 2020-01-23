Взрыв на праздновании Дня Независимости в Киеве. Подозреваемого арестовали

Правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к взрыву в центре Киева 24 августа 2017 года, а также к ряду других резонансных преступлений. Он скрывался от следствия 18 месяцев.

Группу злоумышленников считают виновной в осквернении памятников в Киевской и Львовской областях Фото: Volodymyr Viatrovych / Facebook

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог подозреваемому в организации взрывов в разных городах, который 18 месяцев скрывался от следствия. Об этом 23 января сообщил Офис генпрокурора Украины.

Одним из преступлений, в котором подозревается арестованный, был взрыв в центре Киева во время празднования Дня Независимости Украины 24 августа 2017 года. Пострадало три человека,

Следствие считает взятого под стражу мужчину, чья фамилия не называется, причастным к серии других резонансных преступлений:

подрыв гранаты и осквернение могильного комплекса цадика Нахмана в Умани Черкасской области в 2016 году;

подрыв гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году;

попытка теракта возле памятника Венгерскому народу на Верецком перевале в 2017 году;

разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пеняцкая во Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области;

осквернение синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году;

совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы в Киеве;

раскрашивание памятника воинам АТО, взрыв возле памятника воинам АТО в 2017 году;

подрыв ручной гранаты у входа в приемную политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.

В октябре 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали возле украинско-венгерской границы террористическую группу, которая готовила подрыв венгерского памятника. По словам министра, эти лица были причастны к преступлениям, о которых сказано в сегодняшнем сообщении Офиса генпрокурора.

Членам группы, которую называют бандой "Торпеды", инкриминируют в общей сложности совершение 27 преступлений, сообщила Нацполиция в 2018 году.