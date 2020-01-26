В Киеве задержали "гражданского активиста" за мошенническое завладение $20 тыс. – ГБР

По информации следствия, глава общественной организации в Киеве подстрекал гражданина дать взятку в $20 тыс. чиновнику Государственной фискальной службы в Черниговской области, проинформировали в Государственном бюро расследований.

Следователи Государственного бюро расследований в Киеве задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения $20 тыс. и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу Государственной фискальной службы в Черниговской области, сообщила 25 января пресс-служба ГБР.

По информации следствия, глава организации "склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области $20 тыс. неправомерной выгоды".

"Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя. 24 января "гражданского активиста" задержали", – сказано в сообщении.

Правоохранители намерены сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.