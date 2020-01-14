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И.о. главы налоговой службы Одесской области задержали на взятке, Верланов отстранил все руководство

Исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Глава ГНС Украины Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Сумму в $25 тыс. налоговики хотели передавать прокуратуре ежемесячно в обмен на непривлечение к ответственности
Сумму в $25 тыс. налоговики хотели передавать прокуратуре ежемесячно в обмен на непривлечение к ответственности
Фото: pixabay.com

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей Украины уличили в предложении взятки в $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В сообщении область не называется, однако руководитель ГНС Украины Сергей Верланов сообщил, что речь идет о главе ведомства в Одесской области.

"Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. Взамен тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной. Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностными лицами региональной прокуратуры", – говорится в сообщении НАБУ.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

В НАБУ отметили, что проводили расследование с декабря 2019 года.

На сайте ГНС Одесской области указано, что должность и.о. начальника регионального управления занимает Наталья Чеботарева.

Глава ГНС Украины Верланов на своей странице в Facebook сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

"Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", – добавил Верланов.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10157882104139803

Теги: коррупция, Одесская область, правоохранители, расследование, взятка, НАБУ, подозрение, Сергей Верланов
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