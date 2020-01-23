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СБУ задержала чиновника Полтавского управления ГФС на взятке в $85 тыс.

Заместитель начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области требовал у предпринимателя $85 тыс. за непривлечение его к ответственности за неуплату налогов.

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Чиновника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды
Чиновника задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в получении неправомерной выгоды первого заместителя начальника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области, сообщил 23 января пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник налоговой милиции требовал и получил от частного предпринимателя $85 тыс. за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к противоправной деятельности чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого. Правоохранители задержали обоих в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.

Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, налоги, Полтава, Полтавская область, ГФС, взятка, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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