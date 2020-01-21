Завербованная ФСБ крымчанка пыталась устроиться на работу в Минобороны Украины – СБУ

Крымчанка, которая сотрудничает со спецслужбами РФ, претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок Минобороны Украины, рассказали в СБУ.

Крымчанка успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность в Минобороны Украины, рассказали в СБУ Фото: radiosvoboda.org

Завербованная ФСБ РФ крымчанка пыталась устроиться на ответственную должность в Минобороны Украины. Об этом 21 января проинформировали в пресс-центре СБУ.

"В течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – у нее не было ни постоянного места заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на территорию временно оккупированного полуострова, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины", – рассказали в пресс-центре.

В СБУ отметили, что женщина претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с представителями стран – членов НАТО

В ведомстве отметили, что крымчанка успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность.

"Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену", – добавили в ведомстве.

Имя и фамилию женщины в СБУ не назвали.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.