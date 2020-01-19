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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Украину не пустили группу российских актеров. Один из них незаконно посещал Крым – Госпогранслужба

Госпогранслужба Украины сообщила, что отказала во въезде российскому актеру, который незаконно посещал аннексированный Россией Крым, и троим россиянам, которые не смогли объяснить цель своего пребывания в Украине. По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Колесникове, который находится в базе "Миротворца", Ларисе Удовиченко, Андрее Бутине и сопровождающем их человеке. Спектакль с их участием в Запорожье отменен.

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Спектакль с участием российских актеров должен состояться еще в Киеве и Одессе
Спектакль с участием российских актеров должен состояться еще в Киеве и Одессе
Фото: glavcom.ua

19 января в аэропорту Запорожья группе актеров из России отказали во въезде, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Один из актеров незаконно посещал аннексированный Россией Крым, его проинформировали о запрете въезда и поставили в паспорте соответствующую отметку; еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цель своего пребывания в Украине, сообщили в ГПСУ.

В ведомстве не уточняли, о каких российских актерах идет речь. По данным "Украинской правды", во въезде было отказано актерам Сергею Колесникову. Ларисе Удовиченко, Андрею Бутину и человеку, который их сопровождал.

Удовиченко, Колесников, Бутин, а также Марат Башаров сегодня в 19.00 в Запорожье должны были играть в пьесе "Идея фикс", указано на сайте билетного агентства Musin.zp.ua. Однако Башаров в Украину не летел, отметили собеседники "Украинской правды".

Спектакль российских актеров отменили "по причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье", заявило билетное агентство в Facebook. Основанием для отказа во въезде в агентстве назвали "недостаточные основания для пребывания".

https://www.facebook.com/musin.zp.ua/posts/2883014725052471

При этом, как пишет "Цензор.НЕТ", в письме Службы безопасности Украины от 12 октября 2019 года в ответ на запрос ООО "Кронас бизнес групп" указано, что причин для недопуска Удовиченко, Колесникова, Бутина, Башарова и других актеров нет.

Издание опубликовало также письмо СБУ к начальнику полиции Запорожской области Николаю Лушпиенко, в котором полицейских просят усилить безопасность во время спектакля во избежание "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья".

Согласно данным на сайте Karabas, спектакль "Идея фикс" должен состояться 22 января в Одессе, 23 января – в Киеве.

Башаров и Колесников находятся в базе сайта "Миротворец". По данным портала, они участвовали в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины, принимали участие в попытках легализации аннексии Крыма и ведут незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Украина, Запорожье, Госпогранслужба, аннексия, запрет, ГПСУ, актер, Марат Башаров, спектакль
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