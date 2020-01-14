На российско-украинской границе уменьшился пассажиропоток – ГПСУ

Границу с Россией в 2019 году пересекло на 800 тыс. украинцев меньше, чем в 2018-м, отметили в Госпогранслужбе Украины.

За год границу Украины пересекло более 102 млн человек Фото: dpsu.gov.ua

В 2019 году уменьшился пассажиропоток на границе Украины и России. Об этом 14 января проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019-м – менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек)", – сказано в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в 2019 году граждане также меньше пересекали границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

"В течение 2019 года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек", – рассказали в пограничном ведомстве.

В связи с российской агрессией Украина ограничила железнодорожное сообщение с РФ.