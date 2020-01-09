Госпогранслужба запретила въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной

Украинские пограничники проставили отметку о запрете въезда в Украину российскому блогеру Александре Митрошиной, которая нарушила правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма. Пограничники пообщались с ней в аэропорту Борисполь при выезде из Украины. Митрошина проходила оформление на рейс в Минск.

Митрошина подтвердила, что понимает, почему ей запрещен въезд в Украину Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube

Украинская Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину российскому блогеру Александре Митрошиной в связи с незаконным посещением оккупированного полуострова Крым, сообщает 9 января пресс-центр Госпогранслужбы.

"8 января в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет на въезд в Украину сроком на три года гражданке России 1994 года рождения", – сказано в сообщении.

Госпогранслужба опубликовала видео разговора пограничников с Митрошиной. Она подтвердила, что понимает, почему ей запрещен въезд в страну.

"Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, пограничники обнаружили в Борисполе при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск", – добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве подчеркнули, что "данная гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений на въезд, а также никакой информации, что она посещала временно оккупированные территории".

В течение 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда, или превысивших срок пребывания в стране, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

6 января в Киеве полиция задержала активистов украинского гражданского движения "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые во время лекции Митрошиной задали ей вопрос "Чей Крым?". Блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. Это привело к потасовке между активистами и сторонниками блогера. На Овчаренко и Кальницкого составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

Позже Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Россией Крыма.

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным "Крым.Реалии", блогер сотрудничала с телеканалом "Россия 1".