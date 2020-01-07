"Чей Крым?" В Киеве во время лекции российского блогера задержали двух активистов

Активистов "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых задержали во время лекции российского блогера Александры Митрошиной отпустили после оформления административных протоколов о мелком хулиганстве, сообщили в полиции Киева.

Митрошина подтвердила, что посещала аннексированный Россией Крым в 2017 году Фото: mitroshina.org

6 января в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной задержали двух активистов общественного движения "Відсіч" – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

В "Відсічі" утверждают, что активистов задержали за вопрос "Чей Крым?", заданный Митрошиной.

Судя по прямому эфиру в Facebook, который вела "Відсіч" во время встречи, блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. По ее словам, она летала туда на самолете.

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители выехали на место, получив сообщение о конфликте.

"По столичной полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", – заявили в полции.

Согласно сообщению, в отделении на задержанных составили административные протоколоы о мелком хулиганстве и отпустили.

Активисты сообщили, что Овчаренко и Кальницкий находились в отделении около трех часов.

Позже Митрошина в Telegram написала, что не поддерживает аннексию Россией Крыма.

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным "Крым.Реалии", блогер сотрудничала с телеканалом "Россия 1".