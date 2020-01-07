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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Чей Крым?" В Киеве во время лекции российского блогера задержали двух активистов

Активистов "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых задержали во время лекции российского блогера Александры Митрошиной отпустили после оформления административных протоколов о мелком хулиганстве, сообщили в полиции Киева.

Митрошина подтвердила, что посещала аннексированный Россией Крым в 2017 году
Митрошина подтвердила, что посещала аннексированный Россией Крым в 2017 году
Фото: mitroshina.org

6 января в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной задержали двух активистов общественного движения "Відсіч" – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

В "Відсічі" утверждают, что активистов задержали за вопрос "Чей Крым?", заданный Митрошиной. 

https://www.facebook.com/vidsich/posts/2697476016986467

Судя по прямому эфиру в Facebook, который вела "Відсіч" во время встречи, блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. По ее словам, она летала туда на самолете.

https://www.facebook.com/vidsich/videos/714963855695825/

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители выехали на место, получив сообщение о конфликте. 

"По столичной полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", – заявили в полции. 

Согласно сообщению, в отделении на задержанных составили административные протоколоы о мелком хулиганстве и отпустили. 

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/2665482503507504

Активисты сообщили, что Овчаренко и Кальницкий находились в отделении около трех часов. 

Позже Митрошина в Telegram написала, что не поддерживает аннексию Россией Крыма. 

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным "Крым.Реалии", блогер сотрудничала с телеканалом "Россия 1". 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Киев, Крым, Украина, полиция, хулиганство, активист, задержание, блогеры
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