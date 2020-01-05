Россия постоянно нарушает права крымчан на информацию – правозащитница

По словам главы правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, одним из примеров нарушения прав жителей полуострова на информацию является блокировка сайтов.

Российские власти нарушают право жителей оккупированного Крыма на информацию. Об этом глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила в интервью радио "Крым.Реалии".

"Оно постоянно нарушается и в разные способы. Один из самых ярких примеров – прямое блокирование различных веб-сайтов. Бывает, что весь сайт заблокирован, как, например, "Украинская правда". Или сайт Меджлиса крымскотатарского народа, который блокируется в связи с решением о запрете Меджлиса. Это было уже не один раз признано незаконным, и все международные организации требуют отменить этот запрет", – сказала она.

Правозащитница отметила, что ее группа фиксирует "в разное время до 30 блокировок украинских сайтов".

"Что интересно, они блокируются с нарушением самого российского закона", – подчеркнула Скрипник.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.