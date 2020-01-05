Россия постоянно нарушает права крымчан на информацию – правозащитница

Российские власти нарушают право жителей оккупированного Крыма на информацию. Об этом глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила в интервью радио "Крым.Реалии".
"Оно постоянно нарушается и в разные способы. Один из самых ярких примеров – прямое блокирование различных веб-сайтов. Бывает, что весь сайт заблокирован, как, например, "Украинская правда". Или сайт Меджлиса крымскотатарского народа, который блокируется в связи с решением о запрете Меджлиса. Это было уже не один раз признано незаконным, и все международные организации требуют отменить этот запрет", – сказала она.
Правозащитница отметила, что ее группа фиксирует "в разное время до 30 блокировок украинских сайтов".
"Что интересно, они блокируются с нарушением самого российского закона", – подчеркнула Скрипник.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.