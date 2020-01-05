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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия постоянно нарушает права крымчан на информацию – правозащитница

По словам главы правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, одним из примеров нарушения прав жителей полуострова на информацию является блокировка сайтов.

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Скрипник: Сайты блокируются с нарушением российского закона
Скрипник: Сайты блокируются с нарушением российского закона
Фото: krymr.com

Российские власти нарушают право жителей оккупированного Крыма на информацию. Об этом глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила в интервью радио "Крым.Реалии".

"Оно постоянно нарушается и в разные способы. Один из самых ярких примеров – прямое блокирование различных веб-сайтов. Бывает, что весь сайт заблокирован, как, например, "Украинская правда". Или сайт Меджлиса крымскотатарского народа, который блокируется в связи с решением о запрете Меджлиса. Это было уже не один раз признано незаконным, и все международные организации требуют отменить этот запрет", – сказала она.

Правозащитница отметила, что ее группа фиксирует "в разное время до 30 блокировок украинских сайтов".

"Что интересно, они блокируются с нарушением самого российского закона", – подчеркнула Скрипник.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Меджлис, правозащитники, аннексия, закон, блокирование, Украинская правда, Ольга Скрипник
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