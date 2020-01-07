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Российскому блогеру Митрошиной будет запрещен въезд в Украину – МВД

6 января во время лекции в Киеве российский блогер Александра Митрошина не ответила на вопрос "Чей Крым?" и рассказала, что в 2017 году посещала оккупированный полуостров. Ее слова привели к потасовкам. В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что, когда она въезжала в Украину, пограничники не смогли установить, посещала ли она Крым.

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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что Митрошиной могут запретить въезд в Украину на три года
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что Митрошиной могут запретить въезд в Украину на три года
Фото: Саша Митрошина / Facebook

Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за которой 6 января в Киев возник скандал, будет запрещен въезд в Украину. Об этом 7 января в Facebook проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Крым – это оккупированная часть Украины! Оккупант – Россия! Это те истины, которые никто не отрицает и не ставит под сомнение, пока в Севастополе не поднимется флаг Украины! Россиянке Александре Митрошиной не было запрещено въезжать в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", – пояснили в МВД.

В ведомстве призвали предоставить доказательства возможных неправомерных действий полиции во время вчерашнего конфликта для проведения следственных действий.

"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20–30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину", – добавили в пресс- службе.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2708060075947333

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал "Украинской правде", что Митрошиной могут запретить въезд в Украину на три года.

6 января в Киеве полиция задержала активистов украинского гражданского движения "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые во время лекции Митрошиной задали ей вопрос "Чей Крым?". Блогер не ответила на этот вопрос, но подтвердила, что была в аннексированном Россией Крыму в 2017 году. Это привело к потасовке между активистами и сторонниками блогера. На Овчаренко и Кальницкого составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

Позже Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Россией Крыма. 

Александра Митрошина – российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогер. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать, целью которого является борьба с домашним насилием. По данным "Крым.Реалии", блогер сотрудничала с телеканалом "Россия 1". 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Киев, МВД, Крым, Украина, Госпогранслужба, аннексия, пограничники, Відсіч, блогеры, Андрей Демченко
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