Оккупанты на 34 года запретили въезд украинскому журналисту-правозащитнику в Крым и РФ

Украинский журналист Тарас Ибрагимов связывает запрет посещать Крым со своей профессиональной деятельностью.

Ибрагимов не сможет посещать Крым до 2054 года Фото: ru.krymr.com

Оккупационные власти Крыма запретили на 34 года въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса "Article 20" Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", – написал он.

По словам Ибрагимова, российские пограничники аргументировали такое решение "личной неприязнью".

В комментарии редакции "Крым.Реалии", с которой журналист сотрудничал, он заявил, что связывает такое решение оккупационных властей с журналисткой деятельностью.

"Также я связываю это с моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", – пояснил Ибрагимов.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.