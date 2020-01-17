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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крым не ваш". Крымский бизнесмен Зубков обратился к Путину

Крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что президент РФ Владимир Путин является для оккупированного Крыма "лишь денежным мешком", но из-за руководителя оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова эти вложения не являются эффективными.

Зубков Путину: Верните, пожалуйста, Крым крымчанам
Зубков – Путину: Верните, пожалуйста, Крым крымчанам
Фото: ru.krymr.com

Владелец белогорского парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков опубликовал в своем блоге послание российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал уволить руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

"Вот вы, уважаемый Владимир Владимирович, думаете, что Крым ваш?! Нет, он не ваш, вы лишь денежный мешок для Крыма, и вы уже потратили на Крым более 600 миллиардов рублей и еще, уверен, потратите столько же в ближайшие годы. Может, вы думаете, что Крым наш?! Нет, к сожалению, уважаемый Владимир Владимирович, Крым и не наш. Крымчан чморят и гнобят в Крыму, заставляют сворачивать бизнес и уезжать из Крыма. Не думайте, что я такой один, таких предпринимателей сотни и тысячи", – написал Зубков.

По его словам, Крым "принадлежит Аксенову и клану его родственников".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Верните, пожалуйста, Крым крымчанам, а Аксенова, если он вам так дорог, заберите к себе в Москву в Кремль, если, конечно, считаете его умным и талантливым руководителем", – добавил Зубков.

В декабре 2019 года подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов "Тайган". Российские приставы в Крыму опечатали парк. 

Аксенов назвал Зубкова "чисто проукраинским персонажем". Он заявил, что Зубков "не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, создавая вокруг только скандал", сообщало "Крым.Реалии".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, Олег Зубков, предприниматели
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