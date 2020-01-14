Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на временно оккупированных территориях

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, руководителей учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма можно будет назначать на должность не по результатам конкурса, а по результатам личного собеседования.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 304 парламентариев. Он предусматривает упрощение процедуры назначения руководителей культурных учреждений после освобождения оккупированных территорий.

Законопроект вносит изменения в законы Украины "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Согласно документу, Министерство культуры, молодежи и спорта должно назначать руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Севастополя путем заключения с ними контракта на пять лет или внесения изменений в заключенный с ними контракт (если руководитель возглавляет государственное или коммунальное учреждение на условиях совместительства) после собеседования.

Проект закона №2187 в Раде зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко 30 сентября 2019 года по инициативе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. В первом чтении парламент принял этот документ 30 октября.