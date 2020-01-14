Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла закон о сохранении культурных ценностей на временно оккупированных территориях

Согласно законопроекту, который парламент поддержал во втором чтении, руководителей учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма можно будет назначать на должность не по результатам конкурса, а по результатам личного собеседования.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Документ поддержало 304 парламентариев
Документ поддержало 304 парламентариев
Фото: Слуга Народу / Facebook

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 304 парламентариев. Он предусматривает упрощение процедуры назначения руководителей культурных учреждений после освобождения оккупированных территорий. 

Законопроект вносит изменения в законы Украины "О культуре", "О музеях и музейном деле" в части назначения руководителей учреждений культуры, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Согласно документу, Министерство культуры, молодежи и спорта должно назначать руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Севастополя путем заключения с ними контракта на пять лет или внесения изменений в заключенный с ними контракт (если руководитель возглавляет государственное или коммунальное учреждение на условиях совместительства) после собеседования.

Проект закона №2187 в Раде зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко 30 сентября 2019 года по инициативе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. В первом чтении парламент принял этот документ 30 октября.

Теги: Верховная Рада, Крым, Украина, культура, музеи, Донбасс, Минкульт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS