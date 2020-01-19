Кривонос о захвате Крыма Россией: Мы должны были показать "зубы", враг всегда уважает силу

История показывает, что, получив отпор, россияне делают "откат" назад, отметил бывший замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос. Он считает, что так же в РФ поступили бы и при вооруженном противодействии аннексии Крыма.

Кривонос присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Если бы в 2014 году Украина с оружием в руках защищала Крым от аннексии, Россия бы не смогла оккупировать полуостров. Такое мнение бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос высказал 15 января в интервью "Радіо Свобода".

"Вполне вероятно, что до вооруженного сопротивления в Крыму и не дошло бы. Когда россияне увидели бы, что вошли свежие [украинские] части, а части ВДВ (воздушно-десантные войска. – "ГОРДОН") были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе", – сказал он.

Генерал рассказал, что он присутствовал на допросах тех, кто работал на РФ в 2014 году.

"Они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция [по захвату полуострова], скорее всего, завершилась бы. По крайней мере, они в этом были уверены. ...Я считаю, что мы должны были показать "зубы", огрызнуться. Почему враг всегда уважает силу? И история показывает, что непосредственно россияне, когда получают жесткий отпор, делают "откат" назад и начинают искать новые пути", – объяснил Кривонос.

Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков зашли в Крым в ночь на 23 февраля 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал, что это были представители российских силовых структур. После этого Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.