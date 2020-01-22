Правоохранители разоблачили хищения 32 млн грн в оборонной сфере, в схеме принимал участие экс-замминистра – СБУ

В течение 2017–2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн грн. При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра обороны, предприниматель значительно завысил стоимость продукции военного назначения, сообщили в Службе безопасности Украины.

Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов Фото: mil.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила хищение 32 млн грн бюджетных средств при выполнении госзаказа в оборонной сфере с участием бывшего заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017–2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн грн.

Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра обороны, предприниматель значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил, проведя фиктивные безналичные операции. Выведенные в тень деньги были присвоены участниками сделки, отметили в СБУ.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 млн грн.

В ходе обысков в военных подразделениях, ответственных за закупку продукции, в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В СБУ отметили, что среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.