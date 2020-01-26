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В Киеве провели реконструкцию боя за завод "Арсенал" 1918 года. Фоторепортаж

Сегодня 01.39
25 января в Киеве прошла реконструкция боя за завод "Арсенал", состоявшегося в январе 1918 года между пророссийскими большевиками и войсками Украинской народной республики. LB.ua отмечает, что участники реконструкции применяли холостые патроны. Они использовали аутентичную военную форму, артиллерию и стрелковое оружие начала ХХ века. После реконструкции прошло факельное шествие к могиле студентов, погибших в бою под Крутами. Фотографии "боя" опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Киев, оружие, Арсенал, шествие, реконструкторы
 

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