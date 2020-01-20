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В здании Центризбиркома Украины обнаружили тело мужчины – СМИ

Свидетели утверждают, что мужчина сам выстрелил в себя в здании Центральной избирательной комиссии Украины, сообщает "Информатор". По информации "Интерфакс-Украина", он является сотрудником Управления государственной охраны.

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Мужчина умер в здании ЦИК от огнестрельного ранения, сообщают СМИ
Мужчина умер в здании ЦИК от огнестрельного ранения, сообщают СМИ
Фото: kiev.informator.ua

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии обнаружили тело мужчины, сообщает "Информатор".

По информации издания, около 18.30 в центре Киева произошел выстрел. В полицию поступило сообщение, что в здании ЦИК находится мужчина с огнестрельным ранением. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

Свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя сам. На вид ему около 20–25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму. Он мог быть причастен к работе в Управлении государственной охраны, отмечает "Информатор".

Источник "Интерфакс-Украина" рассказал, что сотрудник УГО застрелился из табельного оружия.

Теги: Украина, смерть, ЦИК, стрельба, полиция, ранение
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