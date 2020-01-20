В здании Центризбиркома Украины обнаружили тело мужчины – СМИ

20 января в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии обнаружили тело мужчины, сообщает "Информатор".
По информации издания, около 18.30 в центре Киева произошел выстрел. В полицию поступило сообщение, что в здании ЦИК находится мужчина с огнестрельным ранением. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
Свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя сам. На вид ему около 20–25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму. Он мог быть причастен к работе в Управлении государственной охраны, отмечает "Информатор".
Источник "Интерфакс-Украина" рассказал, что сотрудник УГО застрелился из табельного оружия.