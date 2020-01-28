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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе задержали гранатометчика "ДНР", участвовавшего в обстрелах Торецка – СБУ

Боевик "ДНР" в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных вблизи Горловки Донецкой области, рассказали в Службе безопасности Украины.

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Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей
Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали в Мариуполе боевика террористической организации "ДНР", который принимал участие в обстрелах Торецка Донецкой области. Об этом 27 января проинформировал пресс-центр СБУ.

По версии правоохранителей, боевик в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных.

"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1-й армейский корпус ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка, и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6/7", – рассказали в СБУ.

В 2016 году он получил ранение в голову и был комиссован, в конце 2019 года он прибыл в Мариуполь в поисках работы, где его задержали правоохранители, добавили в ведомстве.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении боевика передали в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донбасс, Мариуполь, Горловка, агрессия, террористы, боевики, ДНР, правоохранители, война в Украине, Торецк, суд, Служба безопасности Украины
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