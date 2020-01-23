Боевики "ДНР" пытались завербовать бизнесмена из Днепра – СБУ

Террористы "ДНР" заставляли бизнесмена из Днепра собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты, рассказали в СБУ.

В СБУ сообщили, что бизнесмен не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

Боевики "министерства государственной безопасности ДНР" пытались завербовать бизнесмена из Днепра. Об этом 23 января проинформировал пресс-центр СБУ.

"В декабре 2019 года во время пересечения линии разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области террористы так называемого "МГБ ДНР" похитили бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей в родном Донецке. Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной "Донецкой народной республике", в частности в работе на украинские спецслужбы. После предъявления "обвинения" оккупанты две недели незаконно удерживали украинца в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными, они склонили коммерсанта к конфиденциальному сотрудничеству", – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве рассказали, что террористы поставили бизнесмену задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты.

"Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворило оккупантов, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена. Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБ Украины. Сейчас гражданин предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. По результатам проверки было установлено, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", – сообщили в пресс-центре.

В СБУ подчеркнули, что подобные случаи не единичны.

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