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Суд арестовал предполагаемого охранника обломков MH17

26-летний житель Торецка арестован на 60 суток с возможностью выйти под залог в 105 тыс. грн, сообщила прокуратура Донецкой области.

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Суд арестовал подозреваемого с возможностью выйти под залог
Суд арестовал подозреваемого с возможностью выйти под залог
Фото: pixabay.com

Подозреваемого в участии в террористической организации "ДНР", который охранял обломки авиалайнера "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого на Донбассе в июле 2014 года, суд отправил под арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.

26-летний житель Торецка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он арестован на 60 суток с возможностью выйти под залог в 105 тыс. грн.

https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/3084130498479746

О задержании мужчины украинские правоохранители сообщили 10 января 2020 года. С конца августа 2014 года он, по данным следствия, охранял место авиакатастрофы и за  вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей (от 197 до 590 грн) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. 

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.

Теги: Донецкая область, прокуратура, арест, MH17, ДНР, Торецк
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