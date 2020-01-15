Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией

Сергей Будкин: Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей. Как ни парадоксально, но обе страны – естественные конкуренты друг друга, поскольку структуры экономик очень схожи, но результаты для стран различны Фото: Sergey Budkin / Facebook

В Австралии четвертый месяц подряд горят леса. Масштабные пожары начались еще в середине сентября 2019 года и до сих пор не потушены. Министерство обороны Австралии впервые в истории страны объявило мобилизацию 3 тыс. военнослужащих-резервистов: их направили на помощь армии и спасателям, которые пытаются локализовать очаги возгорания. По состоянию на 12 января 2020 года погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено примерно 6 млн га земли, а природе, по словам ученых, нанесен катастрофический ущерб.

Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС). Кроме того, причиной некоторых возгораний стали искры от высоковольтных линий электропередачи и неосторожное обращение с огнем: окурки и непотушенные костры. Полиция Австралии обвиняет 24 человека в умышленных поджогах, которые также привели к лесным пожарам в стране.

В интервью интернет-изданию "ГОРДОН" украинский инвестиционный банкир, управляющий партнер компании FinPoint LLC Investment Advisors Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее, рассказал, почему сами австралийцы воспринимают пожары без паники, за что критикуют своего премьер-министра, что знают о войне на Донбассе, следят ли за расследованием сбитого малайзийского рейса МН17, как еще в середине XIX века выработали иммунитет к российской пропаганде, а также объяснил, что нужно сделать Украине, чтобы достичь хотя бы десятой доли экономического успеха Австралии.

Сомнений, что засуха и пожары являются одним из следствий глобального потепления, нет

– Меня, как и тысячи людей, лайкнувших ваш пост в Fаcebook, удивила спокойная интонация, с которой вы рассказали о пожарах в Австралии. Эта интонация резко контрастировала с душераздирающими фотографиями с места событий. В Австралии масштабные пожары действительно считаются привычным и даже будничным явлением?

– Нет, это не будничное явление. Это очень тяжелая, в том числе для экономики страны, ситуация. Но она не является столь катастрофической, как преподносят медиа во всем мире. Приведу один пример из относительно недавней украинской истории. Примерно в 1950-х в УССР была серия засух, в результате Днепр высох так, что его можно было перейти пешком. Самая глубокая точка реки в районе Киева была по грудь взрослому человеку. Причиной были несколько подряд засушливых лет, что стало серьезным испытанием для всего сельского хозяйства.

В Австралии произошло примерно то же самое. Был долгий период засухи, недостаточно осадков, в результате в лесах скопилось аномально высокое количество сухих веток и листьев, что привело к увеличению площадей и интенсивности пожаров. Для экономики это серьезное напряжение, последствия которого наверняка скажутся в ближайшие несколько лет.

Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм – не общенациональной трагедией. Трагедия была в 2009 году, когда в результате лесных пожаров в штате Виктория полностью сгорел целый город и погиб 181 человек. Это было самое большое число жертв за всю историю австралийских пожаров.

Сейчас все выглядит как борьба с превосходящими силами природы, но к этой борьбе человек готов значительно лучше. Силы природы в любом случае превосходят человеческие, но степень готовности и минимизация серьезных и болезненных последствий для страны налицо.

– Австралийцы период засухи и пожары соотносят с темой климатических изменений на планете или считают глобальное потепление псевдонаучной теорией и фейком?

– Нет, предположений, что это является фейком, нет. И сомнений, что засуха и пожары являются одним из следствий глобального потепления, тоже нет. Но есть вопрос, как с этим бороться и как в принципе жить с тем, что такого рода явления будут происходить чаще.

Сейчас премьер-министру Австралии Скотту Моррисону очень сильно ставят в вину, что он является скептиком в отношении глобальных изменений климата. Он не раз говорил, что считает влияние глобального потепления преувеличенным. Как раз сейчас основные австралийские СМИ вспоминают ему эти фразы. Это, в частности, уже привело к тому, что за последние две – три недели рейтинг премьер-министра очень сильно ухудшился.

Январь 2020 года, Австралия, Мельбурн. Мурал с изображением премьер-министра Австралии Скотта Моррисона среди пламени лесного пожара. Фото: James Ross / ЕРА

– Я отслеживала сообщения о пожарах в Австралии и гибели огромного числа животных и растений по украинскому сегменту социальных сетей. Там, честно говоря, была очень эмоциональная реакция, если не сказать, истеричная. В австралийском или, возьмем шире, в англоязычном сегменте соцсетей тоже все было предельно эмоционально?

– Думаю, совпало несколько факторов. Во-первых, относительное затишье на новостных фронтах в конце 2019 года в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Разве что президент Трамп как непрерывный генератор новостей оживлял информационную ленту.

Во-вторых, сам по себе масштаб пожаров – он действительно огромный, гораздо больше, чем в предыдущие годы. В-третьих, в Австралии давно ничего не происходило, мировые СМИ достаточно давно ничего значимого не писали о стране. В конце прошлого года все три фактора совпали, и средства массовой информации заговорили о пожарах в Австралии.

Думаю, с точки зрения австралийцев это было весьма удивительным, поскольку первые пожары начались еще в середине сентября. То есть мы уже привыкли, что живем в эпицентре проблемы. А тут вдруг в декабре 2019-го все СМИ – начиная от крупных англоязычных газет вроде The New York Times, заканчивая украино- и русскоязычными ресурсами – обратили внимание на Австралию. И эта тема вызвала очень эмоциональный отклик у людей.

Когда пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней

– Вы для себя зафиксировали, что стало ключевым событием в декабре, после которого все СМИ вдруг начали писать о пожарах?

– Наверное, я даже смогу точно сказать, когда начался этот снежный ком освещения. Если не ошибаюсь, в конце ноября, когда ВВС сделала очень графический репортаж о коале, которая из-за пожара потеряла ориентировку и бежала обратно в огонь. От огня коалу спасала проезжавшая мимо женщина. Это было так эмоционально, так цепляло и по картинке, и по содержанию, что широкая аудитория начала искать новости об Австралии. Дальше спрос начал рождать предложения, и СМИ сразу начали освещать австралийские пожары.

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Видео: Радио Свобода / YouTube

– Профессор экологии из Сиднейского университета Крис Дикман на днях заявил, что из-за пожаров погибло более 1 млрд животных…

– Профессор написал статью, в которой де-факто сказал, что замерял количество животных на одном квадратном километре и умножил это на число квадратных километров, охваченных огнем. Если бы эти животные – 70% из которых рептилии вроде змей и ящериц – остались на месте и никуда не убежали, в этом случае погибло бы свыше миллиарда особей.

Из длинной статьи профессора до новостных заголовков дошло лишь то, что в Австралии уже погиб миллиард животных. Хотя предполагать, что птицы, млекопитающие, рептилии, насекомые не сбежали от пожаров, а как ни в чем не бывало оставались в лесу, – очень странно. К слову, рептилии подобного рода вещи пережидают, зарываясь в землю. То есть у них тоже выработалась некая система защитоустойчивости по отношению к пожарам.

В итоге репортаж о пострадавшей от огня коале наложился на информацию о якобы 1 млрд погибших животных – и все, пошел информационный вал, который естественным образом вызвал у людей по всему миру сочувствие. За что, честно говоря, большое им спасибо.

– Кстати, о сочувствии. Насколько виртуальная поддержка в интернете вроде "Австралия, мы с тобой!", "Молимся за Австралию" действительно морально помогает? Или это лишь самоуспокоение для тех, кто выражает сочувствие?

– Одна из самых крупных достопримечательностей Австралии – это новогодний фейерверк в Сиднее, посмотреть на который вокруг Сиднейской гавани собираются от 1,5 до 2 млн человек каждый год. Очень впечатляющее зрелище, одно из самых красивых в Южном полушарии. Плюс Сидней – первый крупный город после Окленда (хотя новозеландцы готовы будут меня убить за этот комментарий), в котором наступает Новый год, и поэтому его всегда показывают по всем каналам телевидения.

Январь 2020 года, Австралия, Сидней. Новогодний фейерверк над Сиднейской гаванью. Фото: ЕРА

В прошедшем году было очень большое обсуждение того, не отменить ли фейерверк, поскольку был повышенный уровень пожарной опасности. Плюс зажигать огни на фоне бушующих кругом пожаров – это выглядело бы не совсем адекватно. Было принято решение: австралийцы не отступают и своей слабости не демонстрируют. Фейерверки не отменили, но чтобы это имело гуманитарный аспект, провели новогодний марафон, на котором собрали средства для австралийского Красного Креста, помогающего пострадавшим от пожаров.

Было собрано достаточно много пожертвований. Наверное, это был единственный случай, когда в массовом сегменте медиа обсуждали и благодарили за международную помощь и сочувствие. В остальном, честно говоря, какого-то "вау-фактора" за пределами новогоднего марафона не было. Во всяком случае я регулярно читаю местную прессу и ничего подобного не заметил.

– Что сейчас, помимо серьезного урона флоре и фауне, является актуальной проблемой в Австралии в связи с пожарами?

– Есть долгосрочные последствия. Они серьезные и обязательно скажутся. Например, когда в ближайшее время все-таки пойдут дожди, сгоревшие леса, пепел и мусор, который очень тяжело почистить, будут смыты в главные водохранилища, снабжающие водой Сидней. Такой риск есть, и пока непонятно, как это все будет развиваться.

Сезон повышенной пожарной опасности в Австралии длится с декабря по март. Фото: ЕРА

Катастрофа МН17 все перевернула в Австралии. Выяснение всех обстоятельств трагедии имеет абсолютно высокого уровня государственное значение

– Пожары в Австралии на несколько дней стали топ-темой почти всех СМИ, хотя из своего журналистского опыта я знаю, насколько тяжело заинтересовать украинского читателя мировыми событиями. Например, конфликтом на Ближнем Востоке, несмотря на то, что он пусть не напрямую, но влияет на Украину. Внимание на том же Иране сфокусировалось только после катастрофы Boeing "Международных авиалиний Украины". До того ни к Австралии, ни к Ирану наша широкая аудитория особого интереса не проявляла. Насколько в этом смысле австралийский читатель и зритель отличается от украинского?

– Не думаю, что отличается. Хотя тут, скорее, британская культура потребления информации: таблоиды, желтая пресса или что-то более-менее сравнимое с ними по методе подачи информации играет здесь значительную роль.

В Австралии массовое сознание ровно такое же обывательское в плохом смысле, как и везде. Здесь очень любят читать о проблемах в королевской семье Великобритании, о том, кто там женился-развелся. И не очень любят читать о прогнозах резервного банка Австралии или о развитии экономики на ближайшие несколько кварталов.

Степень желтизны местных СМИ высока и довольно странно сочетается с тем, что Австралия является страной с высоким уровнем образования и большим числом университетов, входящих в топ-50 вузов мира. Впрочем, я давно понял, что не понимаю массового сознания, и с большим удивлением наблюдаю, как мой совершенно обычный пост в Facebook о пожарах, написанный для успокоения близких и друзей, активно распространяется в интернете. Это из категории: заснул нормальным человеком – проснулся "известным блогером".

– Условный австралийский обыватель знает, что в Украине шестой год идет война с Россией? Помнит, кто сбил над оккупированным Донбассом малайзийский Boeing с 298 людьми на борту, среди которых было 27 австралийцев?

– По большому счету, события на юго-востоке Украине так далеки, что были интересны лишь относительно небольшой украинской и русскоязычной диаспоре Австралии. Но катастрофа МН17 все перевернула. Во-первых, выяснение всех обстоятельств трагедии имеет абсолютно высокого уровня государственное значение. Я хорошо знаю главу совместной расследовательской группы со стороны Австралии.

Во-вторых, это имеет крайне важное международное значение. С 2014 года в Австралии несколько раз сменилось правительство, но для каждого из них приоритетом было и остается окончание расследования, проведение судебного процесса, привлечение к ответственности виновных. В этом смысле, вне зависимости от партийной принадлежности, у австралийских политиков и чиновников никакого другого варианта, кроме как довести дело до конца, нет. Это из категории "даже не обсуждается".

В-третьих, тема катастрофы МН17 и гибели австралийцев очень серьезно, глубоко и системно освещается в местных СМИ. Это часть в том числе внешней политики страны, абсолютно непоколебимой и не подлежащей пересмотру. Иными словами, нет ни признаков, ни очевидных желаний страны каким-то образом оставить это дело незавершенным.

В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют

– Насколько сильны внутри Австралии российская пропаганда и навязывание Кремлем своей информационной повестки?

– Отношения Австралии и России в части пропаганды имеют крайне длительную историю. Вы знаете, что идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны 1853–1856 годов? Как раз тогда местные издания активно освещали то, что называется Russian scare – "российский ужас".

Непонятно, по каким соображениям, но газеты писали, что Российская империя планирует нанести удар по незащищенным коммуникациям между Австралией и Великобританией. Якобы для этого уже выдвинулась эскадра дальневосточного флота России, которая должна была напасть на Сидней и Мельбурн в течение ближайших двух – трех недель, чтобы внести хаос и сумятицу в экономику Британской империи с австралийской стороны.

Проблема в том, что в тот момент практически весь флот, который базировался в Австралии, был отозван в Великобританию для участия в войне. В итоге на весь громадный континент осталось один-два боеспособных корабля. Тогда было принято решение: если о нас не заботится метрополия, мы сами о себе позаботимся и начнем строительство собственного флота.

Если вы приедете в Австралию, увидите посреди Сиднейской гавани историческое здание – форт Денисон, построенный исключительно для отражения возможного нападения российской эскадры тихоокеанского флота. Форт ни разу не был задействован в боевых действиях, но факт остается фактом: он был построен именно для отражения возможной российской атаки.

Сидней, Австралия, форт Денисон. Фото: wikipedia.org

Приведу еще один пример. Знаете такого товарища Артема?

– Федор Сергеев, псевдоним Артем, революционер, основатель и глава Донецко-Криворожской советской республики, близкий друг Кирова и Сталина. В его честь был назван город Артемовск в Донецкой области, недавно переименованный в Бахмут.

– Да. Если почитаете биографию этого товарища, увидите, что она заслуживает большой голливудской экранизации. До сих пор не понимаю, почему в Советском Союзе в пропагандистских целях не сделали совершенно офигительный боевик про товарища Артема и его приключения. Вы знаете, что в 1910-х он пытался совершить пролетарскую революцию в австралийском городе Брисбен?

– Да ладно…

– Честное слово! Товарищ Артем бежал из ссылки в Сибири через Японию, Корею и Китай. Оказался в Великобритании, получил британское гражданство и переехал в Австралию, где пытался поднять революцию. Но вернувшиеся с Первой мировой войны солдаты, которые в основном были англосаксами, – извините за выражение – накостыляли русским, которые ходили под красными революционными флагами в городе Брисбен. Не просто накостыляли, были уличные столкновения (в основном русскоязычных большевиков с англосаксонскими солдатами) с человеческими жертвами.

– Иными словами, вы хотите сказать, что у Австралии минимум с середины XIX века выработан иммунитет к российской пропаганде?

– Я бы даже сказал, что в Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют, на местный политической дискурс не влияют и вообще не являются весомыми в освещении новостей. В отличие, например, от англоязычного телеканала "Аль-Джазира", который есть в каждом телевизоре наряду с ВВС и местными медиа.

На уровне русскоязычного комьюнити, возможно, ситуация выглядит по-другому, но не намного. Я, к примеру, своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ. Это было откровенное смещение акцентов с невинно убиенного великого мученика Николая II на патриарха Кирилла.

Структура экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну

– Австралия – не только очень далекая страна с экзотической природой, но одна из самых мощных экономик мира с очень высоким ВВП. Причем австралийская экономика на протяжении почти 30 лет не сталкивалась с падениями, а сама страна неизменно входит в топ-20 ключевых бизнес-рейтингов мира. За счет чего такие невероятные показатели?

– Это очень-очень сложный вопрос. Между Украиной и Австралией можно проводить много параллелей. Как ни парадоксально, но обе страны являются естественными конкурентами друг друга, поскольку структура экономики Австралии очень схожа со структурой экономики Украины. Например, как и в Украине, основные экспортные товары Австралии – это железная руда, уголь и товары сельского хозяйства. В последние годы, правда, когда закончилось освоение крупных газовых месторождений, добавился и экспорт газа.

До этого момента Австралия выглядела – извините за циничное определение – как удавшийся вариант независимой Украины. Страна добывала руду и уголь и продавала в Китай, Японию и другие страны мира. От Великобритании нам в наследство в том числе досталась система образования, которая тоже стала одной из ведущих экспортных отраслей. Более того, экспорт услуг образования превысил по показателям туризм и стал третьим по величине контрибьютором в экспорт Австралии.

В общем, структуры экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну. Потому что есть наглядный пример, как, сидя на больших запасах природных ресурсов, можно иметь нормальную демократию и почти 30 лет беспрерывного экономического роста.