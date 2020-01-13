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В Австралии выделят $34,5 млн на восстановление дикой природы

Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг анонсировал выделение средств для немедленной работы специалистов над восстановлением дикой природы, пострадавшей в результате лесных пожаров.

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В результате пожаров в Австралии погибли тысячи животных
В результате пожаров в Австралии погибли тысячи животных
Фото: ЕРА

Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров, написал в своем Twitter глава ведомства Джош Фрайденберг. 

"Сегодня мы анонсировали начальный взнос 50 млн [австралийских долларов] для поддержки немедленной работы по защите дикой природы после лесных пожаров", – отметил Фрайденберг.

По его словам, над мероприятиями по восстановлению дикой природы будет работать "коалиция" специалистов.

Австралийский телеканал News 12 января сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Теги: пожар, Австралия, животные, Министерство финансов, лесные пожары
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