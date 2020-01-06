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Самые масштабные пожары в Австралии и почему их не могут потушить. Главное

С сентября 2019 года в нескольких штатах Австралии бушуют масштабные лесные пожары. Под угрозой уничтожения оказались редкие эндемические виды животных и растений, как, например, реликтовые сосны из рода Воллемия, которые до середины 1990-х считались вымершими 30 млн лет назад. Ученые полагают, что к февралю ситуация может ухудшиться. “ГОРДОН” рассказывает о причинах и последствиях, возможно, самого масштабного пожара в истории Австралии.

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Ситуация в Австралии может ухудшиться к февралю на этот месяц приходится пик летней жары
Ситуация в Австралии может ухудшиться к февралю – на этот месяц приходится пик летней жары
Фото: EPA
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Сезон повышенной пожарной опасности в Австралии длится с декабря по март. На эти месяцы (в основном на февраль) пришлись и самые мощные пожары за последние 170 лет: Черная пятница 1851-го и 1939 года, Пепельная среда 1983-го и Черная суббота 2009-го. С 1851 года в результате лесных пожаров в Австралии погибли более 800 человек, около 200 из них – в 2009-м. 

В 2019 году сезон пожаров начался раньше обычного – отдельные возгорания фиксировались с сентября. Распространению огня способствовали засуха (2019 год стал самым засушливым в Австралии за 119 лет метеонаблюдений), сильный ветер и рекордная жара (4 января в районе Сиднея температура поднималась до отметки +48,9 ºС). Кроме того, причиной некоторых возгораний стали искры от высоковольтных линий электропередач и неосторожное обращение с огнем: окурки и непотушенные костры. 

Гора Госперс в национальном парке Вуллеми, 13 ноября 2019 года. Фото: EPA
Гора Госперс в национальном парке Вуллеми, 13 ноября 2019 года. Фото: EPA

Самый масштабный пожар в этом сезоне, отмечает газета The Sydney Morning Herald, начался 26 октября на горе Госперс в национальном парке Вуллеми (Новый Южный Уэльс) после того, как в склон ударила молния. Через полтора месяца отдельные очаги возгораний в этом районе соединились в один “мегапожар”, который, по данным издания, стал крупнейшим в истории Австралии.

Как отмечает британское издание The Guardian, пожары 2019 года беспрецедентны. Во-первых, пламя охватило огромные территории одновременно в нескольких штатах страны. По состоянию на 6 января только в Новом Южном Уэльсе выгорела территория площадью около 5 млн га (для сравнения: площадь самой крупной области Украины – Одесской – составляет 3,3 млн га), а общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га.

В 2019-м в Австралии выпало в два раза меньше осадков, чем в 1903 году, который был самым засушливым до этого. Графика: bom.gov.au 
В 2019-м в Австралии выпало в два раза меньше осадков, чем в 1903 году, который был самым засушливым до этого. Графика: bom.gov.au 

Во-вторых, пожары фиксируются в самых заселенных регионах на востоке Австралии, а не на западе или севере страны, как обычно. В-третьих, полностью выгорели даже те области, в которых в предыдущие годы не было пожаров из-за относительной влажности, например, эвкалиптовые леса, болотистые местности и банановые плантации. В-четвертых, пожары стали причиной серьезного загрязнения воздуха. Так, в крупнейшем городе Австралии – Сиднее – в течение месяца уровень вредных веществ в воздухе в 11 раз превышал допустимый. На выходных шлейф дыма, преодолев 2 тыс. км, достиг побережья Новой Зеландии. Новозеландский сайт Weather Watch утверждает, что это произошло впервые за историю наблюдений.

На масштаб бедствия указывает также то, что министерство обороны Австралии впервые в истории страны объявило мобилизацию резервистов: их направят на помощь армии и спасателям, которые пытаются локализовать очаги возгорания.

По последним данным, пожаром уничтожено более 1700 домов, погибли как минимум 24 человека и, по всей видимости, тысячи животных. Профессор Сиднейского университета Крис Дикман полагает, что в результате пожаров только в Новом Южном Уэльсе могли пострадать 480 млн особей. Британская телерадиокорпорация BBC поясняет, что эта цифра основана на данных о среднем количестве животных на 1 га (17,5 млекопитающих, 20,7 птиц и почти 130 рептилий), которую Дикман рассчитал для Всемирного фонда дикой природы в 2007 году. В комментарии BBC ученый подчеркнул, что многие животные, в особенности птицы и крупные млекопитающие, скорее всего, смогут убежать от пожара, но впоследствии погибнут от нехватки пищи и уничтожения ареала обитания. Однако другие эксперты, опрошенные BBC, считают цифру завышенной.

Остров Кенгуру после пожара, 6 января 2020 года. Фото: EPA
Остров Кенгуру после пожара, 6 января 2020 года. Фото: EPA

Тем не менее австралийская природа подверглась “катастрофическим разрушениям”, считает профессор Университета Чарльза Дарвина Джон Войнарски. Как сообщает ABC, в результате пожара полностью выгорело 1700 км² на острове Кенгуру, который находится у южного побережья Австралии (общая площадь острова – 4400 км²), в том числе значительные территории национального парка Флиндерс-Чейз, в котором жили несколько редких эндемических видов животных. 

Из-за пожара под угрозой вымирания оказались местные популяции коал (это единственная австралийская популяция, не зараженная хламидиозом; по состоянию на 2013 год хламидиозом болели около 90% коал в материковой части Австралии), подвид черного (траурного) какаду, а также одно из самых редких сумчатых континента – сумчатая мышь Айткена. Этот вид встречается только на острове Кенгуру и относится к вымирающим. Эколог Пэт Ходженс отметил, что гибель даже 20 особей будет значительной потерей для популяции.

В парке Вуллеми могут быть уничтожены реликтовые сосны из рода Воллемия: ученые полагали, что эти деревья вымерли еще 30 млн лет назад, пока в 1994 году около сотни сосен случайно не обнаружили в национальном парке. Их точное местонахождение держится в секрете.

Кроме того, в результате пожаров могли серьезно пострадать тропические леса Гондваны, древнего суперконтинента, из которого 180 млн лет назад начали формироваться современные континенты, сказано в заявлении ЮНЕСКО.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осматривает пострадавшие районы с вертолета, 23 декабря 2019 года. Глава австралийского правительства подвергся жесткой критике в связи Фото: EPA
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осматривает пострадавшие районы с вертолета, 23 декабря 2019 года. Глава австралийского правительства подвергся жесткой критике за то, что улетел в отпуск на Гавайи в разгар лесных пожаров; а позже использовал информацию о борьбе со стихией для рекламы Либеральной партии, которую он возглавляет. Фото: EPA

По мнению Войнарски, на восстановление флоры и фауны Австралии могут понадобиться десятилетия. Однако, пишет The Guardian, как минимум несколько видов в результате этих пожаров исчезнут навсегда.

4–5 января над пострадавшими регионами прошли дожди, но власти подчеркивают, что уровень осадков недостаточный, чтобы погасить пламя, хотя это и дало возможность доставить гуманитарную помощь нуждающимся.

Почетный профессор Университета Монаша (Мельбурн) Невилл Николлс считает, что пик сезона пожаров еще не пройден. Он подчеркнул, что самая сильная жара обычно приходится на февраль, потому стоит ожидать ухудшения ситуации. По прогнозам Бюро метеорологии Австралии, обильные дожди, которые помогут совладать с пожарами, пройдут в феврале – апреле. Однако, указывает Николлс, сильные осадки после продолжительной засухи могут вызвать наводнения, как это произошло в Австралии в 2009 году и происходит сейчас в Индонезии.

Пожарный и коала наблюдают за горящим лесом, Иден Хиллз, Южная Австралия, 22 декабря 2019 года. Фото: Eden Hills Country Fire Service / Facebook
Пожарный и коала наблюдают за горящим лесом, Иден-Хиллз, Южная Австралия, 22 декабря 2019 года. Фото: Eden Hills Country Fire Service / Facebook

Теги: экология, пожар, Австралия, катастрофа, лесные пожары, Новый Южный Уэльс
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