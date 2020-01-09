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Пожары в Австралии. Полиция обвиняет 24 человека в умышленных поджогах

С 8 ноября 2019 года полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс передала в суд материалы в отношении 183 человек в связи с пожарами в стране.

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Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года
Фото: EPA

Полиция Австралии обвиняет 24 человека в умышленных поджогах, которые привели к лесным пожарам в стране. Об этом 6 января сообщила пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

В целом с 8 ноября 2019 года полиция передала в суд материалы в отношении 183 человек в связи с пожарами в стране. В частности, 24 обвиняются в умышленных поджогах; 53 человека были привлечены к ответственности за несоблюдение полного запрета на открытый огонь; 47 человек подозреваются в том, что могли выбросить зажженную сигарету или спичку на землю.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. По состоянию на 6 января 2020 года общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека

В ближайшие два года в Национальный фонд ликвидации последствий лесных пожаров будет направлено не менее $2 млрд, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Теги: Австралия, полиция, лесные пожары, поджог
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