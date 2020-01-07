Украинское правительство готово отправить в Австралию 200 спасателей для тушения пожаров

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Кабинет Министров проинформировал власти Австралии, что в случае необходимости около 200 украинских спасателей прибудут для тушения пожаров в течение 24–36 часов.

Кабинет Министров сообщил властям Австралии, что Украина готова направить на помощь в тушении пожаров около 200 специально подготовленных сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

6 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об этом в Facebook.

"Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24–36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", – написал он.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что сейчас украинское посольство в Австралии выясняет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в результате пожаров.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли как минимум 24 человека и тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.