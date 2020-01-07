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В Австралии собираются убить 10 тыс. диких верблюдов

Расстрел диких верблюдов на юге Австралии начнут 8 января, стрелки будут на вертолетах.

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Верблюды мешают населению страны
Верблюды мешают населению страны
Фото: ЕРА

На юге Австралии собираются убить около 10 тыс. диких верблюдов. Об этом 7 января сообщает News.com.au.

Решение об этом приняли старейшины из числа аборигенов.

Профессиональные охотники начнут отстрел животных 8 января с вертолетов.

Массовое убийство верблюдов связано с необходимостью контролировать их популяцию.

The Australian представители местных властей объяснили, что верблюды мешают людям. В частности, они валят заборы жилищ, пробираются в дома и пытаются добраться до воды от кондиционеров. Это связано с тем, что из-за жары и пожаров животным не хватает питьевой воды.

Отстрел продлится около пяти дней.

Издание отмечает, что местные власти столкнулись с "нерешительностью в некоторых общинах коренных христиан", для которых верблюды считаются священным животным из-за их упоминания в библейских историях о Рождестве. По легенде, повидать младенца Иисуса мудрецы приехали именно на верблюдах.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека.

Теги: Австралия, убийство, животные, вертолет
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