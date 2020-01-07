В Австралии прошли дожди, но их недостаточно, чтобы остановить пожары

Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян предупредила, что к 9 января температура воздуха повысится и лесные пожары могут вспыхнуть с новой силой.

На ликвидацию последствий пожаров правительство Австралии намерено выделить $2 млрд в течение двух лет Фото: ЕРА

5–6 января на восточном побережье Австралии, пострадавшем от масштабных лесных пожаров, прошли дожди, сообщает The Canberra Times.

Как рассказал комиссар по вопросам чрезвычайных ситуаций штата Виктория Эндрю Крисп, этих дождей недостаточно для того, чтобы остановить пожары. По его словам, спасатели воспользовались снижением температуры для того, чтобы укрепить линии локализации огня.

Как отмечает ВВС, премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян предупредила, что к 9 января температура воздуха повысится. По ее словам, из-за этого крупнейшие пожары в Новом Южном Уэльсе и штате Виктория могут встретиться, создав "мегапожар".

Согласно прогнозу метеорологического бюро Австралии, 7–8 января небольшие дожди ожидаются местами на севере и юго-востоке Австралии.

Thunderstorm forecast for TUESDAY. Slight risk of storms this afternoon in the far NE, although more likely over NSW. Any storms that do form are not expected to produce severe phenomena, although gusty & erratic winds are possible. Forecasts: https://t.co/sYPIdN4Lfq #VicWeather pic.twitter.com/es3jMNb7OI — Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) January 6, 2020

В ближайшие два года в Национальный фонд ликвидации последствий лесных пожаров будет направлено не менее $2 млрд, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает The Australian.

Газета пишет, что по состоянию на 6 января в результате пожаров погибло 24 человека.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.