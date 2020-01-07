Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Более 11 тыс. километров через Тихий океан преодолел дым от пожаров в Австралии и достиг южноамериканского континента. Пожары в Австралии бушуют с сентября.

По состоянию на 6 января в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека Фото: ЕРА

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южноамериканских Чили и Аргентины, сообщила 7 января в Twitter чилийская метеослужба.

Жители Чили не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, отмечает Elmostrador.

Дым от пожаров преодолел более 11 тыс. километров через Тихий океан. Чилийские метеорологи считают, что вряд ли он будет опасен для жителей, при этом дымная завеса может уменьшить ультрафиолетовое излучение.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) January 6, 2020

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября. По состоянию на 6 января общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека.

В ближайшие два года в Национальный фонд ликвидации последствий лесных пожаров будет направлено не менее $2 млрд, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.