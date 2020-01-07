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В Австралии из-за пожаров погибло более 1 млрд животных – ученый

Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что его первоначальная оценка в 0,5 млрд животных, погибших в Австралии из-за пожаров, была консервативной и касалась только одного штата.

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Ученые утверждают, что цифра в 1 млрд погибших животных "консервативна"
Ученые утверждают, что цифра в 1 млрд погибших животных "консервативна"
Фото: ЕРА

В Австралии из-за пожаров погибло более 1 млрд животных. Об этом 6 января заявил HuffPost профессор экологии из Сиднейского университета Крис Дикман.

По словам ученого, его первоначальная оценка в 480 млн погибших животных была "консервативна" и касалась только одного штата – Новый Южный Уэльс. Свежие данные говорят, что только в указанном штате погибло более 800 млн особей.

Теперь Дикман называет "консервативной" даже цифру в 1 млрд погибших животных. В оценке ущерба для природы Австралии с ним согласен ученый-эколог Всемирного фонда дикой природы Австралии Стюарт Бланч.

Ученые отмечают, что из-за пожаров в Австралии с реальным риском исчезновения столкнулись, в частности, такие виды животных, как черный какаду, тигровая кошка, один из видов сумчатой лягушки.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. По состоянию на 6 января 2020 года общая площадь пострадавших от пожаров регионов составила более 8,4 млн га, уничтожено более 1700 домов, погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

По состоянию на 6 января в результате пожаров погибли 24 человека

В ближайшие два года в Национальный фонд ликвидации последствий лесных пожаров будет направлено не менее $2 млрд, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Теги: пожар, Австралия, животные, ученые, погибшие, Новый Южный Уэльс
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