Госкино Украины профинансирует документальный фильм о катастрофе MH17

Из госбюджета Украины на документальный фильм "Железные бабочки" о катастрофе рейса MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году выделят 2,3 млн грн.

Самолет был сбит на Донбассе в июле 2014 года Фото: EPA

Из госбюджета Украины будет профинансирован документальный фильм "Железные бабочки" о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

Договор Госкино подписало с общественной организацией "Творческое объединение "Вавилон'13". Сумма поддержки составит 2,3 млн грн (54% от общей стоимости производства ленты).

Режиссер и автор сценария фильма – Роман Любый, продюсеры – Владимир Тихий и Андрей Котляр.

"Железные бабочки – шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали – это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо распутать его, фильм без эмоций исследует процесс", – сообщили в Госкино.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2020 год.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.