Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов – адвокат

Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах в своей жалобе в Европейский суд по правам человека обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов в незаконном похищении и удержании его в СИЗО в Киеве, сказал адвокат Анатолий Кучерена.

Цемах утверждает, что в СИЗО в Киеве к нему применяли психотропные препараты Фото: ЕРА

Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат.

Кучерена утверждает, что это "вопиющие нарушения прав человека".

Ранее адвокат заявлял, что его подзащитный готов давать показания нидерландским правоохранителям.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия".

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.