Клуб читателей
ГОРДОН
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов – адвокат

Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах в своей жалобе в Европейский суд по правам человека обвинил сотрудников правоохранительных органов Украины и Нидерландов в незаконном похищении и удержании его в СИЗО в Киеве, сказал адвокат Анатолий Кучерена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цемах утверждает, что в СИЗО в Киеве к нему применяли психотропные препараты
Цемах утверждает, что в СИЗО в Киеве к нему применяли психотропные препараты
Фото: ЕРА

Фигурант дела о крушении MH17, бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге против Украины и Нидерландов. Об этом 18 декабря ТАСС сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат.

Кучерена утверждает, что это "вопиющие нарушения прав человека". 

Ранее адвокат заявлял, что его подзащитный готов давать показания нидерландским правоохранителям.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был "доступным для следствия".

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, Нидерланды, MH17, правоохранители, Boeing, Владимир Цемах, Анатолий Кучерена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS