Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии несколько раз сменилось правительство, но для каждого из них приоритетом остается окончание расследования катастрофы МН17

Приоритетом для властей Австралии остается окончание расследования катастрофы МН17, сказал в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

"События на юго-востоке Украине так далеки, что были интересны лишь относительно небольшой украинской и русскоязычной диаспоре Австралии. Но катастрофа МН17 все перевернула. Во-первых, выяснение всех обстоятельств трагедии имеет абсолютно высокого уровня государственное значение... Во-вторых, это имеет крайне важное международное значение. С 2014 года в Австралии несколько раз сменилось правительство, но для каждого из них приоритетом было и остается окончание расследования, проведение судебного процесса, привлечение к ответственности виновных", – сказал Будкин.

Он добавил, что "в этом смысле, вне зависимости от партийной принадлежности, у австралийских политиков и чиновников никакого другого варианта, кроме как довести дело до конца, нет".

"Это из категории "даже не обсуждается", – заявил бизнесмен.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту: преимущественно граждане Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.