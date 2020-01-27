Украинские разведчики на Донбассе взяли в плен боевика-диверсанта – штаб ООС

Во время ведения диверсионно-разведывательной деятельности боевик подорвался на минном заграждении, которые установили сами оккупанты, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого боевика и вернулись на свои позиции, рассказали в штабе ООС Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Группа украинских разведчиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. Об этом 27 января проинформировал пресс-центр штаба ООС.

"Во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации. У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой "ДНР", что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск", – отметили в пресс-центре.

Боевик рассказал, что он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений ООС. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками, сообщили в штабе.

"Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь", – добавили в штабе.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания, рассказали в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.