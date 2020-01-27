Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские разведчики на Донбассе взяли в плен боевика-диверсанта – штаб ООС

Во время ведения диверсионно-разведывательной деятельности боевик подорвался на минном заграждении, которые установили сами оккупанты, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого боевика и вернулись на свои позиции, рассказали в штабе ООС
Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого боевика и вернулись на свои позиции, рассказали в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Группа украинских разведчиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. Об этом 27 января проинформировал пресс-центр штаба ООС. 

"Во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации. У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой "ДНР", что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск", – отметили в пресс-центре.

Боевик рассказал, что он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений ООС. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же боевиками, сообщили в штабе.

"Другие члены вражеской диверсионно-разведывательной группы бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь", – добавили в штабе.

Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания, рассказали в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/777154566110495

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, столкновения, агрессия, аннексия, боевики, война в Украине, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец герцогини Сассекской Меган поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец герцогини Сассекской Меган поддержал критику в адрес дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS