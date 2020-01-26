С начала ООС на Донбассе пиротехники изъяли и обезвредили 33,8 тыс. взрывоопасных предметов – штаб операции

С начала проведения на Донбассе операции Объединенных сил специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, сообщил штаб операции.

С начала проведения на Донбассе операции Объединенных сил пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 33 838 взрывоопасных предметов. Об этом 26 января сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В течение недели пиротехнические расчеты привлекались 45 раз, обследовали 34 га территории, изъяли и обезвредили 241 взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33 838 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С апреля 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.