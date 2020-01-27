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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, двое украинских военных погибли – штаб ООС

26 января один украинский военный на Донбассе погиб от обстрелов, еще один подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сообщил штаб операции Объединенных сил.

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26 января на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов
26 января на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов
Фото: EPA

26 января на Донбассе погибло двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 января.

Боевики 26 января открывали огонь на Донбассе 12 раз.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму", – сообщили в штабе.

27 января боевики стреляли в районе населенного пункта Пески в Донецкой области из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военных нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/776738369485448

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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