Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, двое украинских военных погибли – штаб ООС

26 января один украинский военный на Донбассе погиб от обстрелов, еще один подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сообщил штаб операции Объединенных сил.

26 января на Донбассе погибло двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 января.

Боевики 26 января открывали огонь на Донбассе 12 раз.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и еще один получил боевую травму", – сообщили в штабе.

27 января боевики стреляли в районе населенного пункта Пески в Донецкой области из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военных нет.