26 января на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще двое травмированы – штаб ООС

26 января по состоянию на 18.50 боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

26 января на Донбассе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в 18.50 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", – сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, 26 января позиции ВСУ на Донбассе боевики обстреливали 12 раз.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – отметили в пресс-центре.

По состоянию на 13.00 было известно об одном погибшем украинском военном.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.