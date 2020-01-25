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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранен один украинский военный – штаб ООС

В течение прошедших суток пророссийские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением снайперского и запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Потерь со стороны Украины нет
Потерь со стороны Украины нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

24 января на Донбассе в результате обстрелов пророссийскими боевиками получил ранение один украинский военнослужащий, информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

В отчете сказано, что оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня в течение прошедших суток. 

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении. 

Огонь боевики вели в районе Талаковки, Песок, Павлополя, Опытного, Невельского, Новолуганского, Луганского и Орехово, кроме того, вблизи Павлополя обстрел украинских позиций вел снайпер, сообщили в штабе. 

Потерь среди украинских военных нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/775118862980732

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донбасс, военные, снайперы, Пески, Павлополь, Опытное, Орехово, Луганское, прекращение огня, Невельское, военнослужащий, война на Донбассе, Новолуганское, ранение
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