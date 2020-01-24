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Киборг Гервас выиграл суд у нардепа Яценко, обвинившего его в убийствах мирного населения на Донбассе

Летом 2018 года депутат из парламентской группы "За майбутнє" Антон Яценко в Facebook обвинил ветерана АТО Олега Герваса в убийствах мирных жителей, мародерстве и изнасиловании. В результате защитник донецкого аэропорта подал иск в суд.

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Гервас защищал донецкий аэропорт
Гервас защищал донецкий аэропорт
Фото: Олег Гервас / Facebook

Печерский районный суд Киева обязал депутата из парламентской группы "За майбутнє" Антона Яценко опровергнуть неправдивую информацию о ветеране АТО Олега Гервасе, которого нардеп обвинил в убийствах мирного населения. Об этом сообщил "5 канал".

Конфликт между парламентарием и Гервасом возник летом 2018 года. Тогда в Facebook Яценко обвинил киборга в убийствах мирных жителей, мародерстве и изнасиловании. В результате защитник донецкого аэропорта подал иск в суд.

На судебном заседании ни истец, ни ответчик не присутствовали.

Суд решил обязать нардепа опровергнуть недостоверную информацию на своих страницах в сети и компенсировать моральный ущерб в размере 5 тыс. грн.

В комментарии журналистам Яценко заявил, что намерен оспорить решение суда и, при необходимости, "дойти до Верховного Суда", пишет "Громадське".

"К сожалению, это продемонстрировало, что у нас, в Украине, можно давить на правосудие и фактически толпа может влиять", – считает нардеп.

Ветеран АТО Павел Тука в августе 2018 года на своей странице в Facebook написал: "Олег [Гервас] служил в 90-м батальоне, воевал в ДАПе, получил ранение, награжден орденом за мужество. Мы служили в одной роте. Олег очень достойный человек и воин! Все, что изверг своим ртом Яценко, – чистейшая ложь. Каждый парень, который служил с нами, подтвердит мои слова. Яценко – один из самых известных кнопкодавов Верховной Рады, фигурант многих скандалов".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1720814508042091&id=100003406762359

Яценко избран народным депутатом от округа №200 (центр округа – город Умань). По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовало 69,8% избирателей (50 712 человек). Яценко баллотировался в порядке самовыдвижения. В состав прошлого – VIII – созыва Верховной Рады он прошел как самовыдвиженец от округа №200. 

Теги: Донбасс, киборги, АТО, война на Донбассе, Антон Яценко, суд
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