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Нардеп Яценко: Никакого сексизма в истории с горсоветом Умани нет. Есть лишь коррумпированная банда, которая грабит город как может

Народный депутат от парламентской группы "За майбутнє" Антон Яценко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что обвинения в сексизме в его адрес связаны с подготовкой команды мэра Умани Александра Цебрия к местным выборам.

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Яценко: Это попытка дискредитировать меня
Яценко: Это попытка дискредитировать меня
Фото: Антон Яценко / Facebook

Народный депутат от парламентской группы "За майбутнє" Антон Яценко в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что обвинения в сексизме в его адрес – это следствие его борьбы с коррупцией в Умани.

Сотрудницы Уманского городского совета заявили о давлении и "недостойном поведении" Яценко. Видеоообращение, которое записали женщины, обнародовала секретарь горсовета Людмила Кирилюк.

"Я – мажоритарщик, уже третий раз выбран от своего округа. На последних выборах я набрал без малого 70% голосов. Из них 73% – от Умани. В августе мы переименовали партию. Теперь она называется "Партия Антона Яценко". Соответственно, наша партия будет идти на выборы, в том числе и мэрские. Нынешний мэр Умани Александр Цебрий и секретарь горсовета Людмила Кирилюк, которая обнародовала видеообращение, замешаны в коррупционных скандалах. В последние два – три месяца, понимая, что земля горит под ногами, а уровень поддержки людей очень низкий, они украли туберкулезный диспансер. Продали его за 10 млн грн племяннику первого зама мэра Сергея Клочко. И тут же выставили на продажу за 96 млн грн. Насосную станцию продали за 100 тыс. грн с копейками, а теперь хотят перепродать за 28 млн. И в довесок в конце декабря выдали премию по 200 тыс. мэру, его замам и этой Кирилюк", – отметил нардеп.

По его словам, команда нынешнего мэра Умани таким образом начала подготовку к местным выборам.

"Я начал публично выводить их на чистую воду. По моим обращениям прокуратура открыла четыре уголовных производства. Это буквально в течение последнего месяца. И началась истерика. Сначала мэр какие-то гадости рассказывал – мы отбились. Теперь подключилась Кирилюк. Это просто попытка изобразить из себя жертву. А на самом деле началась подготовка к местным выборам. Вот и появились эти фейковые сообщения, которые якобы я отправлял. Никакого сексизма в этой истории нет. Есть лишь коррумпированная банда, которая грабит город как может. А женщины, которых записали на видео, – это массовка, коллектив горсовета. Они – люди подневольные. Город маленький – куда им деваться? То есть это попытка дискредитировать меня. Ну, не нравлюсь я им со своими обращениями в прокуратуру. Мне фиолетово, кто занимается коррупцией – мужчина или женщина. Я отстаиваю интересы жителей Умани, которые меня выбрали. Вот и весь конфликт", – резюмировал Яценко.

Яценко избран народным депутатом от округа №200. По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовало 69,8% избирателей (50 712 человек). Яценко баллотировался в порядке самовыдвижения. В состав прошлого – VIII – созыва Верховной Рады он прошел как мажоритарщик от округа №200.

Теги: выборы, коррупция, Умань, Антон Яценко
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