Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении со стороны нардепа Яценко

Сотрудницы Уманского городского совета обратились к комитету Верховной Рады по вопросам депутатской этики с просьбой "разобраться в действиях" народного депутата от парламентской группы "За майбутнє" Антона Яценко.

Женщины сказали, что Яценко "распространяет лживую информацию о сотрудницах городского совета с целью дискредитации" перед местными выборами Скриншот: Людмила Кирилюк / YouTube

Сотрудницы Уманского городского совета заявили о давлении и "недостойном поведении" народного депутата от группы "За майбутнє" Антона Яценко. Видеоообращение, которое записали женщины, обнародовала секретарь горсовета Людмила Кирилюк в YouTube.

Они заявили, что Яценко в "карманных интернет-ресурсах распространяет лживую информацию о женщинах – сотрудницах городского совета с целью дискредитации".

"Это прямое давление, в том числе по половому признаку. Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась в 200-м избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов", – сказано в обращении.

В видеоролике показаны также скрины переписки с якобы нардепом, где тот называет женщину "шлюхой" и пишет, что она оказывает интимные услуги руководству. Переписка велась якобы с 2012 года.

В обращении не указано, кто именно получал такие сообщения.

ВИДЕО

Видео: Людмила Кирилюк / YouTube

Яценко избран народным депутатом от округа №200. По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 69,8% избирателей (50 712 человек). Яценко баллотировался в порядке самовыдвижения. В состав прошлого – восьмого – созыва Верховной Рады он прошел как мажоритарщик от округа №200.