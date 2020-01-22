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Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении со стороны нардепа Яценко

Сотрудницы Уманского городского совета обратились к комитету Верховной Рады по вопросам депутатской этики с просьбой "разобраться в действиях" народного депутата от парламентской группы "За майбутнє" Антона Яценко.

 
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Женщины сказали, что Яценко "распространяет лживую информацию о сотрудницах городского совета с целью дискредитации" перед местными выборами
Женщины сказали, что Яценко "распространяет лживую информацию о сотрудницах городского совета с целью дискредитации" перед местными выборами
Скриншот: Людмила Кирилюк / YouTube

Сотрудницы Уманского городского совета заявили о давлении и "недостойном поведении" народного депутата от группы "За майбутнє" Антона Яценко. Видеоообращение, которое записали женщины, обнародовала секретарь горсовета Людмила Кирилюк в YouTube.

Они заявили, что Яценко в "карманных интернет-ресурсах распространяет лживую информацию о женщинах – сотрудницах городского совета с целью дискредитации". 

"Это прямое давление, в том числе по половому признаку. Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась в 200-м избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов", – сказано в обращении. 

В видеоролике показаны также скрины переписки с якобы нардепом, где тот называет женщину "шлюхой" и пишет, что она оказывает интимные услуги руководству. Переписка велась якобы с 2012 года. 

В обращении не указано, кто именно получал такие сообщения. 

ВИДЕО
Видео: Людмила Кирилюк / YouTube

Яценко избран народным депутатом от округа №200. По данным Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 69,8% избирателей (50 712 человек). Яценко баллотировался в порядке самовыдвижения. В состав прошлого – восьмого – созыва Верховной Рады он прошел как мажоритарщик от округа №200. 

Теги: депутаты, самоуправление, горсовет, переписка, женщины, Антон Яценко, сексизм
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