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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время войны на Донбассе погибло более 13 тыс. человек – представительство США в ОБСЕ

Внутренними переселенцами из-за российской агрессии против Украины стали более 1,5 млн человек, заявили в представительстве США при ОБСЕ.

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С начала войны на востоке Украины погибло по меньшей мере 13 тыс. человек
С начала войны на востоке Украины погибло по меньшей мере 13 тыс. человек
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек. Об этом 23 января сообщила пресс-служба представительства США в ОБСЕ.

"Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа привели к гибели более 13 тыс. украинцев и появлению более 1,5 млн внутренних переселенцев. Для сотен тысяч людей, оставшихся на востоке Украины, жизнь уже никогда не будет прежней", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю специальная мониторинговая миссия сообщила о более чем 5 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно данным Министерства соцполитики Украины, по состоянию на 20 января 2020 года насчитывается 1,4 млн переселенцев со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, США, ОБСЕ, война, Донбасс, война на Донбассе
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