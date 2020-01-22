Боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, у украинской стороны без потерь

Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

В течение прошлых суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает 22 января в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 21 января в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.