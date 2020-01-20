Пристайко: Нужно усилить миссию ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за ситуацией на Донбассе круглосуточно, отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине нужно усилить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 20 января в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается минского [переговорного] процесса и увеличения числа обстрелов – мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым главой ОБСЕ [Эди Рамой], что это означает вообще – попытку срыва процесса или совпадение многих факторов, которые привели к возрастанию обстрелов... Мы должны в первую очередь усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата – пребывания 24 часа в сутки, техничных возможностей, чтобы фиксировать данные и требовать выполнения [режима прекращения огня]", – сказал он.

Пристайко заявил, что украинская сторона будет реагировать на увеличение числа обстрелов.

"Мы тогда будем пробовать срочно связаться с нашими партнерами по нормандскому формату, потому что мы действительно, как и вы, видим, что договоренности не работают", – сказал Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились согласовать полное прекращение огня, а также расширить мандат миссии ОБСЕ.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

18 января на Донбассе один украинский военный погиб, 10 были ранены, 19 января также погиб один украинский боец.