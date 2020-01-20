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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко: Нужно усилить миссию ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна наблюдать за ситуацией на Донбассе круглосуточно, отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Украинская сторона выступает за усиление миссии ОБСЕ
Украинская сторона выступает за усиление миссии ОБСЕ
Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине нужно усилить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 20 января в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается минского [переговорного] процесса и увеличения числа обстрелов – мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым главой ОБСЕ [Эди Рамой], что это означает вообще – попытку срыва процесса или совпадение многих факторов, которые привели к возрастанию обстрелов... Мы должны в первую очередь усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата – пребывания 24 часа в сутки, техничных возможностей, чтобы фиксировать данные и требовать выполнения [режима прекращения огня]", – сказал он.

Пристайко заявил, что украинская сторона будет реагировать на увеличение числа обстрелов.

"Мы тогда будем пробовать срочно связаться с нашими партнерами по нормандскому формату, потому что мы действительно, как и вы, видим, что договоренности не работают", – сказал Пристайко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились согласовать полное прекращение огня, а также расширить мандат миссии ОБСЕ.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

18 января на Донбассе один украинский военный погиб, 10 были ранены, 19 января также погиб один украинский боец.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, Вадим Пристайко
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