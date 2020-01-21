Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что если Минские соглашения будут выполняться, то в разведении сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе не будет смысла.

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. Об этом 21 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.

Он добавил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", – заявил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии не будет смысла.

"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – отметил Загороднюк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".

По данным "Громадського", украинская сторона в контактной группе настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской (Луганская область), а также вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово" (все – в Донецкой области). Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово" в Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три.