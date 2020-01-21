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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что если Минские соглашения будут выполняться, то в разведении сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе не будет смысла.

Разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе протяженностью 410 км может занять годы, сказал Загороднюк
Разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе протяженностью 410 км может занять годы, сказал Загороднюк
Фото: mil.gov.ua

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. Об этом 21 января в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", – сказал Загороднюк.

Он добавил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", – заявил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии не будет смысла.

"Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", – отметил Загороднюк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений. 

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки"

По данным "Громадського", украинская сторона в контактной группе настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской (Луганская область), а также вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово" (все – в Донецкой области). Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово" в Донецкой области.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждают девять вариантов разведения сил и средств на линии разграничения, но согласовать должны три.

Теги: Украина, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, конфликт, Андрей Загороднюк
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