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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При следующем этапе разведения сил и средств Станично-Луганская РГА может оказаться в серой зоне – волонтер Реуцкий

В Станице Луганской Луганской области не хватает силовиков и правоохранителей, чтобы обеспечивать безопасность, заявил исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS", волонтер Константин Реуцкий.

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Война в Украине началась в 2014 году
Война в Украине началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во время следующего этапа разведения сил и средств на Донбассе Станично-Луганская районная государственная администрация в Луганской области может оказаться в так называемой серой зоне, заявил 18 января в эфире "Громадського радіо" исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS", волонтер Константин Реуцкий.

Команда "Восток SOS" пришла к такому выводу во время мониторинга соблюдения прав человека в населенных пунктах, где произошло разведение сил и средств. По словам Реуцкого, в серой зоне могут оказаться Станично-Луганская РГА, местные государственные и муниципальные учреждения.

"Сотрудники этих структур тоже чувствуют, вероятно, тревогу, понимая, что сил и средств у полицейских и вообще у украинских силовиков фактически нет для того, чтобы обеспечить их безопасную работу на этих почти не контролируемых в будущем территориях", – сказал Реуцкий.

Он отметил, что не может назвать точное количество сотрудников Станично-Луганского райотдела полиции, но сами полицейские утверждают, что людей не хватает, чтобы обрабатывать все обращения от местных жителей.

В Станице Луганской также несет службу батальон полиции "Луганск-1", но он находится непосредственно в контрольном пункте въезда-выезда.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений. 

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки"

16 января 2020 года в Минске во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона настаивала, чтобы разведение сил и средств состоялось на четырех участках, сообщили источники "Громадського". Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, а также вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово" (все – в Донецкой области). Россия при этом настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье и Веселогоровка в Луганской области, а также Рассадки, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово" в Донецкой области. В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово".

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Станица Луганская, война в Украине, война на Донбассе
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