На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен – штаб ООС

22 января боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Война на Донбассе началась в 2014 году Фото: ЕРА

В течение 22-го и 23 января на Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность", – сказано в сообщении.

22 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. "За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.