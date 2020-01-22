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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хочу смерти тому снайперу". Волонтер сообщила, что на Донбассе погиб 22-летний житель Волынской области

Штаб операции Объединенных сил проинформировал, что 22 января на Донбассе погиб один украинский военный. Волонтер Ярина Чорногуз сообщила, что 22-летний Николай Сорочук был убит снайпером.

Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: ЕРА

22 января пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов оккупантами погиб один украинский военнослужащий. Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook. 

Волонтер и медик Ярина Чорногуз написала в Facebook, что погибший – житель Волынской области Николай Сорочук. По ее словам, украинского военного убил снайпер. 

"Сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" также. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", – написала она. 

https://www.facebook.com/yaryna.chornohuz/posts/2749001645190633

Информацию о гибели 22-летнего Сорочука подтвердил информагентству "Волинські новини" председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев. Сорочук родом из села Лыще, которое находится вблизи Луцка.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/773232336502718

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, снайперы, боевики, украинский военный, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, погибшие
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