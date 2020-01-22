В 2019 году смертность на блокпостах на Донбассе увеличилась на 40%

Всего в 2018–2019 годах, только по официальным данным, на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях умерло 46 человек, сообщили в Восточной правозащитной группе.

В 2019 году на КПВВ на Донбассе умерли 27 человек Фото: dpsu.gov.ua

В 2019 году смертность на контрольно-пропускных пунктах въезда/выезда в Донецкой и Луганской областях выросла на 40% по сравнению с 2018 годом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Восточная правозащитная группа.

Так, в 2018 году на КПВВ в Донецкой области умерли девять человек, в Луганской – 10.

В 2019 году в Донецкой области умерли 15 человек, в Луганской – 12.

Всего в 2018–2019 годах, только по официальным данным, на КПВВ умерло 46 человек, отметили правозащитники.

"Мы неоднократно обращали внимание представителей центральных органов власти на необходимость организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. Также омбудсмен Украины Людмила Денисова и ее региональное представительство ведет активную работу над продвижением данного вопроса", – говорится в сообщении правозащитников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.